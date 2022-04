Cyrille CUNY

Management et gestion de projet

- Gestion itérative et incrémentale de projet (Agile) impliquant l'amélioration continue (SCRUM, XP).

- Assistance à la maitrise d'ouvrage avec rédaction du CDC et pilotage de la maîtrise d’œuvre

- Gouvernance des systèmes d'information, démarches qualité (CobiT, CMMI, ValIT) et pilotage stratégique

- Optimisation et sécurisation des systèmes d'information



Architecture et développement

- Architecture et développement d'applications web orientées services (SOA) et ressources (REST)

- Architecture et développement de systèmes d'information destiné au mode Saas avec imbrication et verticalisation de solutions open-sources

- Architecture et développement de RIA



Consultant en Web-marketing

- Architecture de contenu orientée SEO et SERP

- Formateur en référencement à l'IUT de Grenoble

- Pilotage pour la conception d'une architecture de l'information Web orientée search marketing SEO - SERP - SEM - SES

- Ergonomie cognitive, design de persuasion, technologie et stratégie d'influence, contexte de fidélisation



Principales Technologies

- PHP5, Java, JEE, C#, VB.NET, AS3, Ajax, Android, Python, Flex

- Framework MVC, Cakephp, ASP.NET MVC, Play! Framework, Java Spring MVC

- Développement d'applications Windows à architecture distribuée (n-tiers)

- UML, Soap, Rest, Scrum, Xp

Management et gestion de projet informatique Grenoble Chambery Solutions métier : Magento, SugarCRM, Joomla, Spip, OpenErp, Maarch, Pentaho, Prestashop



Autres

- Expertise en sécurisation des applications Web, des bases de données et transactions (cryptage, hashage, intrusions, vulnérabilité, etc.)

- Développement de modules graphiques dédiés à la communication de la société

- Webdesign, inforgraphie 2D, montage vidéo et effets spéciaux post production



Mes compétences :

Chef de projet

Développement Web

Systèmes d'information

Scrum