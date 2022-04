Cyrille DE LAPASSE

Ancien étudiant de l'EPITECH Paris où j'ai appris les bases du Développement, je me suis spécialisé dans le développement web.

Ayant longtemps travaillé sur du PHP Core, puis à présent sur Framework PHP (CakePHP) je maîtrise bien le PHP.

De même j'utilise de façon régulière les technologies telles que



- PHP, CakePHP, Laravel 5, Symfony2

- jQuery, Prototype/Scriptaculous

- Javascript, AngularJS

- HTML + CSS



J'utilise aussi de manière régulière des serveurs Apache montés sur des machines sous Linux.



Je connais les environnements Windows, Linux et Mac et n'ai aucun soucis pour évoluer dessus.



Mes compétences :

JAVASCRIPT

CSS

JQuery

HTML

Ajax

Développement web

PHP

CakePHP

Symfony2

Laravel5

Ruby

MySQL

AngularJS

QML