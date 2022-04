Cyrille DREUX

Recruté en 2001 comme Ingénieur d'études sur le site chocolatier de Blois pour coordonner l'industrialisation de nouveaux produits. J'ai créé l'équipe méthodes : Industrialisation, analyse de la valeur, challenge & centralisation des données industrielles, paramétrage et formation SAP. Cette première expérience du management m'a permis de développer une vision industrielle avant de prendre la responsabilité d'une UAP de fabrication. En 2008 je décolle pour Bucarest où je suis détaché 1 an et demi dans le cadre de l'intégration d'une nouvelle usine au sein du groupe. Mission accomplie, je rentre en France en tant que Responsable d'Exploitation sur le site de production de chewing-gum prés de Poitiers. Début 2014, après le chocolat et la confiserie, j'accède à la catégorie biscuit en prenant la direction du site de Château-Thierry. Je suis aujourd'hui le Directeur des Usines de Château-Thierry et de Charleville Mézières



