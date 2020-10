Cyrille ESPENEL

Pendant plus de 15 ans, j'ai exercé différentes fonctions soignantes, éducatives et d'animation en Maison d'Accueil Spécialisée et Foyer d'Accueil Spécialisé.



De formation initiale universitaire en psychologie, je suis également formé aux techniques psychocorporelles à l'INFIPP de Lyon (Training autogène de Schultz, relaxation progressive de Jacobson, relaxation dynamique issue de la sophrologie).



Je suis également formé à l'approche Snoezelen que j'ai pratiquée avec des adultes polyhandicapés, psychotiques déficitaires et autistes.



Cette « philosophie relationnelle » Snoezelen et l'utilisation des médiations corporelles dans le soin aux psychotiques constituent actuellement l'objet de mes recherches dans le cadre de mes études à l'institut de Psychologie de l'Université Lyon II.



Mots clés:



Médiations corporelles, Snoezelen



Autisme, Polyhandicap



Animation, Pédagogie, Suivi individuel