Cyrille GELINEAU

Directeur de projet / Facilitateur / PMO stratégique



19 années d'expérience en Gestion/Direction de projet, Conseil, Organisation DSI, Incident management, E-commerce/Marketplace (conception et exploitation), webmarketing, Trésorerie d'entreprise et en Finance de marchés, .



Depuis quelques années, J'interviens plus particulièrement sur des projets menés en V ou en agilité, en facilitateur, quelque soit mon rôle.



Mes compétences :

Cash management

Trésorerie d entreprise

ORACLE FINANCIALS

Sap fi

Marchés financiers

Project management

Risk management

MOA

SEPA

Trésorerie

Conseil