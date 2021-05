Cyrille HURÉ

Rédiger et/ou prendre en compte des spécifications fonctionnelles;

rédiger des spécifications techniques;

contribuer au processus de conception des applications ou évolutions;

effectuer des développements, tests unitaires, recettes et déploiements de la solution;

apporter une assistance lors de la mise en production et fourniture d'un support aux utilisateurs.



Mes compétences :

C# / .NET / WPF / Prism / LINQ / WCF

Visual studio / NUnit / Resharper

Méthodes agiles

Aure DevOps / Team Foundation Server / Jira / Mantis

Git / GitExtensions / SourceTree / Subversion / TortoiseSVN / AnkhSVN

MEF / Unity / IOC

MVVM

UML

XML / XSD

CruiseControl / Jenkins / IC

SonarQube / NCover

SQL Server / PostGreSQL / MySQL / T-SQL

SoapUI / Fiddler / Wireshark