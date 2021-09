Cyrille KRASINSKI

J'ai été embauché par InTech SA le 10/8/1998 en tant que Software Engineer. Je sortais alors de mon cursus universitaire se terminant en juin 1998 avec l'obtention d'un DESS Informatique, option Ingénierie Logicielle.



Au fil des années, InTech m'a permis de construire une expérience riche chez divers clients aux métiers variés (industrie, finance, administrations luxembourgeoises, institutions, ...) et m'a confié la responsabilité d'un nouveau compte en 2012 dans le domaine bancaire. Je suis manager dans la société depuis 2011.



En termes de hobbies, je pratique la course à pied et supporte le FC Metz depuis plus de 25 ans.



La famille est tres importante pour moi, mes enfants sont mon moteur pour continuer a évoluer et progresser chaque jour.



Mes compétences :

SCRUM Master

Project Management

J2EE, Java

UML

Websphere, Tomcat