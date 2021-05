Cyrille LEFEBVRE

Spécialisé dans le traitement granulométrique des poudres, broyage, micronisation, tamisage et sélection fine ainsi que dans les séparations en voies liquides, filtration-égouttage.



Agent Technopoudre et Sweco pour une offre globale complète avec un bureau d'étude et une station de tests pour accompagner vos projets et sécuriser nos solutions.



Nous travaillons des sujets variés de broyages meme atypiques dans des environnements agroalimentaires, chimiques, pharma, cosmétiques... De la ligne complète livrée clés en mains, cablage et structures compris à la fourniture d'un appareil à intégrer dans votre process. Nous gérons l'Atex, la filtration, le transport produit, le conditionnement, le refroidissement matière... Nous disposons d'une gamme standard de petites stations de production industrielles, agiles et performantes sur bati à roulettes. Marteaux, pales avec grilles tamisantes, broches, outils internes développés sur mesure..



Une gamme de tamiseurs séparateurs vibrants de haute qualité servent vos projets de calibrage et tamisage.



Etude de cahier des charges et échanges sur nos retours d'expérience.