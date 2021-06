Dado SILVA (DADO SILVA)

Músico e Compositor desde 1996,

Nascido no Rio de Janeiro,

Iniciou sua carreira nos anos 90

antes era conhecido como

(Mc Daddo)

lançou nessa época os Hits,

(Amor sem Fim) ano 1996,

(Mulher) ano 1997 entre outros,

Depois de anos no mundo do Funk,

O artista vem com uma pegada mais,

Pop, R&B, Reggaeton,

letras de incentivo, Consciente

e também letras românticas

que é sua principal característica,

Passando a assinar (Dado Silva)

Com essa nova marca,

O artista vem divulgando novas músicas que estão disponíveis

nas plataformas, Spotify, Deezer, SoundCloud, iTunes, Tidal, Apple Music, Kboing, Youtube Music, etc.