Avocate au Barreau de Paris



Dalila Madjid a développé une expertise en droit du travail, aussi bien en conseil qu’en contentieux, elle assiste une clientèle provenant de secteurs d'activités économiques variés (bureaux d'études techniques, télécoms, hôtellerie, métallurgie, luxe, banque, spectacle vivant...), notamment sur les sujets suivants :



Contrat de travail : clause de non concurrence, clause de mobilité

CDD CDI : requalification

Contrat de freelance : requalification en contrat de travail

Intermittent du spectacle

Rémunération

Durée du travail : forfait « jours », heures supplémentaires, travail à temps partiel

Aspects relatifs au droit du travail dans les procédures collectives procédure de sauvegarde, de redressement et de liquidation judiciaire

Procédure disciplinaire

licenciement pour faute

Licenciement pour insuffisance professionnelle

Licenciement pour inaptitude : visite médicale, obligation de reclassement.

Licenciement économique : obligation de reclassement, indemnités de licenciement

Travailleurs transfrontaliers : salariés français détachés à l’étranger ou salariés étrangers expatriés en France

Départ négocié : Transaction, rupture conventionnelle

Harcèlement moral et harcèlement sexuel

Accident de travail : visite médicale de reprise, faute inexcusable de l’employeur

Elle plaide régulièrement devant le conseil de prud'hommes et la Cour d'appel.



Dalila Madjid assiste également des fonctionnaires et agents publics devant le Tribunal administratif.

Dalila Madjid peut également vous assister dans le cadre d’un contentieux de la sécurité sociale :



Saisie des commissions de recours amiable de l'URSSAF

Assistance et représentation devant le Tribunal des affaires de la sécurité sociale (TASS)



Contentieux en droit de la propriété intellectuelle (droit d'auteur, contrefaçon, concurrence déloyale, parasitisme)



Droit pénal général - droit pénal des affaires - Droit de la presse- Plaidoiries devant les juridictions pénales.



Mes compétences :

Droit social

Droit de la propriété intellectuelle

Droit de la presse

Droit pénal des affaires