Damien ANDRIEU

Ingénieur ISA Lille spécialisé en Agriculture, Filières et Territoires.

Sur le marché de l'emploi et disponible immédiatement, mobile partout en France.



Je recherche un poste mêlant développement technique en production végétale et commerce ou conseil auprès des acteurs du monde agricole.



Je suis autonome, dynamique et ouvert d'esprit.



Pour me contacter:

damien.andrieu12@gmail.com

+33 (0) 6 40 40 47 60



Mes compétences :

Microsoft Office

Force de proposition

Adaptabilité

Travail en équipe

Adobe Premiere

Rigueur

Visual Basic for Applications

Adobe Photoshop

Microsoft Access