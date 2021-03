Damien BELLAÏCHE

*Business Developer spécialisé dans le lancement de nouveaux produits cibles PME, Grands Comptes.

*Chasseur aguerri maîtrisant l’ensemble des outils de prospection multicanal.

*Vente de solutions techniques globales industrielles marchés :

*Logistique, Transport, Retail & Recycling.

*Aime participer à la définition de la stratégie commerciale, les challenges et la culture du résultat.



Business Developer specialized in sale of complete technical solutions with high added value.

Targets: SMEs & KEY Accounts.

Markets: Logistics, Transport, Retail, Recycling

Area : EMEA



Mes compétences :

Développement commercial

Prospection de clients