Damien BLOQUEL

Actuellement technicien informatique au lycée Giraux Sannier de Boulogne sur mer et passionné de nouvelles technologies, je gère actuellement un parc informatique de 400 machines, 100 tablettes tactiles, 16 serveurs, imprimantes, vidéoprojecteurs. Cette gestion se fait via l’outil GLPI avec lequel je résous les demandes faite par les utilisateurs. Je gère également les consommables d’imprimantes pour effectuer le plus d’économies possibles. De plus, pour chaque matières enseignées dans l’établissement, j’installe, configure et mets à jour les logiciels respectifs à la section que ce soit mathématiques, sciences, littérature, langues, comptabilité, atelier menuiserie, etc. J’administre les comptes utilisateurs (élèves et professeurs) via le serveur Kwartz, leur attribue des droits d’accès aux fichiers et à internet. Je gère les machine avec l’adressage IP de ce serveur, le DHCP, je mets à jours les logiciels des salles puis je redescends des images via l’outil Rembo. Je répare également les ordinateurs en panne, configure les nouvelles machines qui doivent être prêtes à l’emploi.



L’informatique ne cessant d’évoluer, le lycée vient d'être doté de 100 tablettes tactiles par la Région Nord-Pas-De-Calais. De ce fait, j’ai mis en place un réseau wifi composé de plusieurs bornes, créé un wifi invité pour les machines qui ne sont pas dans le domaine de l’établissement. Les méthodes de travail changent, elles aussi : je configure des tableaux interactifs (quinze au total), je participe à la mise en place de vidéoconférence pour des épreuves à distance. Je suis également au service du proviseur, de l’intendance en cas de problème.



Je suis dynamique, consciencieux, assidu, motivé et souriant dans mon métier. J’aime le travail d’équipe et le relationnel.





Mes compétences :

