Damien BONNEFOUX

Formé au sein de l'IUP MANAGEMENT de St Etienne par un Master en Gestion Entreprises, également titulaire, en appui de ces connaissances, d'une licence RH et d'un DU Marketing, je me suis d'abord tourné vers une vocation de chargé d'affaires en énergie et ai rejoint le milieu de l'emploi via l'intérim (BTP notamment) puis l'accompagnement des demandeurs en centre de formation. En fin de CDD, je tends depuis à évoluer sur un poste de responsable d'agence ou à pérenniser mon expérience en chargé d'affaires ou consultant.



Mon métier doit être un défi, un apprentissage, la construction de véritables projets, et une mise au service du collectif de mes compétences.



Mes compétences :

Stratégie d'entreprise

Fidélisation client

GPEC

Formation professionnelle

Management

Marketing

Gestion de projet

Gestion des ressources humaines

Négociation commerciale

Travail temporaire

Recrutement

Prospection

Gestion grands comptes

Sphinx Software

PPT

Microsoft Word

Microsoft Excel

Développement des compétences

BTP

Réseaux d'entreprises

Accompagnement individuel

Accompagnement à l'emploi

Développement économique

Service à la personne

Bâtiment

Stratégie commerciale

Création d'entreprise

Accompagnement collectif

Public Relations

Sage Accounting Software