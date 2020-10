Damien COLOMIES

J'ai un profil polyvalent : management, Scrum Master, développement et décisionnel.

J'ai effectué des missions de gestion de projets afin de manager des équipes dans différents projets et de gérer la relation avec le client, j’ai aussi travaillé sur des missions de conception et de développement dans divers langages (JAVA/J2EE, ...) et aussi sur des missions de décisionnel avec Business Objects.



Mes compétences :

Gestion de projet

Informatique

Javascript

Linux

Conception

C++

Business Objects

JAVA/J2EE