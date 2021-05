Damien ECHEBERRIA

Mission: Optimiser l'exploitation d'un site dans les aspects financiers et administratifs.



35 ans, marié, 2 enfants; Originaire de la région Drômoise et de formation supérieure (ESC spécialisé en Finance) je suis passionné par les métiers de la distribution depuis 15 ans. Mes diverses expériences au sein du groupe Auchan et IKEA me conduisent à exercer aujourd'hui un management opérationnel efficace à travers des fonctions tournées Business.

De bonne culture générale, ouvert, curieux et direct, je suis à la recherche permanente de performance tout en étant très sensible à l'esprit de service (client et dirigeants).



Mes expériences "terrain" me permettent d'avoir une bonne vision des leviers de progrès tout ne s'éloignant pas de la réalité des opérationnels.



J'aime être force de proposition pour mes dirigeants ; mon niveau d'exigence et mon écoute active me permettent de mobiliser pleinement les équipes sur des plans d'actions clairs et opérationnels visant à l'apport de valeur ajoutée pour l'entreprise et pour le collaborateur.



Mes compétences :

Gestion

Vente

Management