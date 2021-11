Damien GUILLUY

Technicien polyvalent Auchan Saint Martin Boulogne (62380), titulaire d'un Bac professionnel Maintenance équipements industriel ainsi que d'un BTS Dessinateur projeteur en conception mécanique industriel (utilisation de logiciel CATIA, Solidworks et autocad) . Habitant a Arques (62510). Experience de 5 ans dans le domaine de l'entretien general magasin ( electricité, plomberie, climatisation, manutention, suivi prestataire, suivi des stocks...) Si vous voulez plus de renseignements, n'hésitez pas à me demandé. Permis B en poche.



Mes compétences :

Habilitable nacelle et chariot de manutention.

Titulaire du SST (Sauveteur Secouriste du Travail)

suivi des stocks

établir des devis et trouver le meilleur marchés.

Attestaion d'aptitude Catégorie I fluide frigorigè