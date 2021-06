Damien GUTTIEREZ

Ambitieux et créatif, j'ai réussi au fil des années, à m'entourer de collaborateurs compétents et efficaces. Cette approche différente de la communication m’a permis d’obtenir une forme de reconnaissance auprès de nombreux clients.

Ma passion pour la communication et le développement de l'image ont permis de transformer une petite structure de communication (IZIASYS) en une agence multicanal.

De plus, aujourd'hui, et avec le rachat de l'agence IDAHO Publicité & Marketing, j'ai su créer une véritable synergie entre deux agences à savoir le web et le développement de logiciels pour IZIASYS et la communication et le marketing pour IDAHO.



De plus, depuis les débuts d'IZIASYS et avec le soutien de nombreux grands acteurs de l'immobilier nous avons développé des solutions logicielles et Internet : Jviewimmo, pour les Promoteurs, Constructeurs et Agents immobilier. Nos solutions sont reconnues et commercialisées à travers toute la France ainsi qu'en Espagne et en Italie. Suite au succès de nos solutions de gestion immobilière, nous avons eu l'idée de coupler nos compétences technique avec nos compétences en communication. Aujourd'hui notre savoir-faire est un atout pour tous ceux qui souhaitent se lancer ou relancer leur communication immobilière et leur visibilité. Notre objectif : Vous faire vendre!



C'est toujours avec la même ambition et simplicité que je dirige ces trois entités complémentaires.



Mes compétences :

Stratégie marketing

Développement commercial

Développement de marques

Stratégie de communication

Communication

Stratégie d'entreprise

Commercial b to b

Développement logiciel

Image de marque

Gestion de projet web

Développement web

Référencement