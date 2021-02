Damien Pharaboz PHARAPREVENTION

Après une expérience de plus de 10 ans comme formateur dans une entreprise du secteur privé,

Damien PHARABOZ a créé en février 2015, au statut travailleur indépendant, son organisme de formation "PHARAPREVENTION".

Enregistré auprès de la DIRECCT et habilité par le réseau prévention INRS/CARSAT, il est spécialisé uniquement sur la prévention des risques professionnels liés à l’activité physique.



Damien est certifié pour répondre aux demandes en Gestes et postures, PRAP-ibc, PRAP-2S, PRAP PE, SST.



L’objectif étant de proposer, au sein même des entreprises/établissements et en partenariat avec des organismes de formation, son expertise et ses connaissances, pour apporter des solutions aux problématiques des A.T et M.P et accompagner la structure pour répondre favorablement aux enjeux humains, financiers et réglementaires.



Depuis septembre 2016 sa collaboration avec les centres et organismes de formation c'est davantage développée et la qualité de ses prestations comme la satisfaction client suite à ses interventions ont instauré un climat de confiance et inéluctablement une pérennité dans la démarche du partenariat.



AFTRAL (St Quentin-Fallavier, Vaulx en Velin, Arnas, Villette d’Anthon, St Etienne, Cournon d’Auvergne, Porte-lès-Valence, La Motte Servolex, Pringy, Bourg en Bresse)

ATSI Forma’log (St Quentin-Fallavier, Corbas, Ambutrix)

ATSP (Décines)

CCI formation (Grenoble)

CERFOS

FORMAPHENIX (Villeurbanne)

ESTRELLA sas (43)

PROFORMAC (pour CNFCE)

FORMASIP (Boug-Saint-Christophe)

FPSG/FIDUCIAL (St Denis)

GROUPE-ACN (77)

GROUPE FORCES (dpt : 01, 25, 70, 71)

NEOFIS (Versailles)

NEOMIS conseil et formation (Villeurbanne)

OFP sécurité (St Quentin-Fallavier)

PLATINIUM SECURIT (Lyon)

QUALICONSULT formation (St Didier au Mont d'Or)

TREMAT formation (Corbas)



Il y a toujours des solutions, entrons en synergie !



Mes compétences :

Enseignement

Relations humaines

Animateur/acteur

Education