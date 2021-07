Mon parcours de développement professionnel ma permis de développer mes capacités de Coach, de Consultant et de Formateur. J'ai une approche humaniste centrée sur la recherche de solutions. Je considère que le client, vous, est la personne la plus compétence pour trouver les meilleures solutions adaptées à vos objectifs. Mon rôle est d'apporter un cadre, afin de vous permettre de trouver les meilleures solutions, les mettre en oeuvre pour atteindre vos objectifs professionnels et personnels.