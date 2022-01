Mon nom est : BRICCO DANIEL,

J'ai 55 ANS, et propose une prestation de service en tant que chauffeur vl, sous un statut auto-entrepreneur.

Cette société démarre cette année, et l'on peut me voir sur plusieurs moteurs de recherche, celà afin de mieux me faire connaitre.

Mon site étant celui-ci :Array

Vous pourrez y rencontrer, les nombreuses possibilitées offertes.



Mes compétences :

Transports

Permis de conduire