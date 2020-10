Daniel BUSOLINI

Je possède une expérience de + de vingt ans dans le domaine de la soudure MIG-MAG dont dix ans sur installation 9 axes robotisée CLOOS CONTROL ROTROL II, dont une jumelée. Actuellement chez TOLARTOIS nouvelle ,pilote projet robot soudure ,responsable de la programmation sur l'installation robotisée YASKAWA TIG INOX . Depuis le mois de septembre 2020 formation opérateur en interne sur TRUMATIC 5000R pour, par la suite passé programmeur.Force de proposition sur l'ensemble de ces sujets, dans cet objectif, je me permets de vous soumettre mon profil. J'ai acquis une expérience significative. Jouissant dune bonne notoriété envers ma hiérarchie, je me suis toujours attaché à me perfectionner en suivant les évolutions technologique et en me formant à celles-ci. Sérieux, ponctuel, dynamique, organisé, autonome et doté dun esprit déquipe.



Mes compétences :

Programmeur sur installation robotisée yaskawa tig

Soudeur semi-auto 20ans

Dessin 3D

Analyse fonctionnelle d'une installation robotisée

Programmeur sur installation robotisée cloos contr

Soudure semi-auto alu

Soudure semi-auto rechargement fil fouré 6 mois

Soudure tig inox, alu