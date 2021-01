Daniel GERBOUD

Je suis né à ALGER le 24 février 1942...

L'ALGERIE a été un cadre parfait pour une jeunesse épanouie...

Mes études ont été perturbées par les évènements qui ont commencé à vraiment nous préoccuper vers 1958...

Le "BAC" n'était pas à ma portée dans ces conditions ...

Mes parents,me conseillèrent sérieusement de me caser dans l'armée seul havre où je pourrais continuer à vivre sans ennui...

En septembre 60 je me suis engagé pour 3 ans dans l'armée de l'air et on m'a affecté à la base 140 de BLIDA où je comptais faire mon temps.

Hélas,l'état ne souhaitait pas conserver dans l'armée,en ALGERIE, des "pieds noirs" car on craignait qu'ils ne prennent parti ,dans le maintien de l'ordre par exemple!

Aussi,en 1961 je me suis vu expatrier si l'on peut dire vers la métropole d"abord à ETAMPES puis à CONTREXEVILLE dans une antenne radar.

Ce moyen très sophistiqué m'a permis de détecter, celle qui sera mon épouse pour la vie pour le meilleur et pour le pire...GENEVIEVE.

Mon engagement s'est terminé en 1963 le 20/09, avec ma femme il dure toujours peut-être parce que je manque d'imagination!

Le 20/10/63 je suis rentré à la SNCF où j'ai passé 35 ans !

J'en suis sorti en février 1997 agent de maîtrise.

Mon existence ne s'est pas résumée à la SNCF car dés mes premiers jours de retraite j'ai entamé une nouvelle carriére dans l'animation commerciale et culturelle...de 1997 à 2008 j'ai été animateur de vente en GMS et GMB.A la création des auto-entrepreneurs j'ai travaillé dans cette activité à mon compte durant 4 ans mêlant mon travail de représentation à mes responsabilités dans l'association théâtrale CHAMPAGNE et SATIN que je préside depuis 1989. J'ai repris mon statut de salarié occasionnel en animation commerciale le et je monte toujours des spectacles avec GENEVIEVE.

Le 31/12/2013 , j'ai décidé d'arrêter de travailler et de me consacrer à autre chose ....quoi? je ne sais pas encore ...je pense que je serai fixé en JUIN !







Mes compétences :

Franchise

Humour

Opiniâtreté

Patience