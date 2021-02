Daniel LIGIER

60 ans, marié 4 enfants



une trentaine d'années d'expérience en informatique sur mini systèmes IBM (34, 38, AS400);

dans des domaines variés (organisme consulaire, association, Grande distribution, Société de service),



Actuellement en situation de handicap et en questionnement sur mes capacités d'adaptation et de travail



Formation universitaire :

Master en informatique (option génie logiciel)



Centre d'intérêt :

Je suis principalement intéressé par le suivi et la gestion de projets informatique, l'aspect relationnel avec les utilisateurs et le travail en équipe pluridisciplinaire m'attirent tout particulièrement.



Mes compétences :

As400

Base de données

Formation

Maintenance

Merise

Microsoft SQL

Programmation

RPG

SQL

DB2

COBOL

CLP