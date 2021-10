Mon orientation de carrière s'est initialement basée sur l'observation que le monde de la biologie regorge de biochimistes et biologistes moléculaires spécialisés, mais que les biologistes cellulaires ayant une vision large de la cellule et des mécanismes régulant son homéostasie sont plus rares. J'ai donc développé des compétences scientifiques très variées allant de la biochimie à la biologie moléculaire en passant par la biologie cellulaire, l'imagerie cellulaire et autres utilisations d'outils de bioinformatique.



Souhaitant élargir mes compétences et ma vision du monde économique, j'ai effectué en parallèle de ma thèse un DPA (équivalent master) de gestion de l'innovation (gestion de projet, marketing amont…). J'ai complété ces compétences en 2016 par un DU sur la valorisation de la recherche.



J'ai ainsi acquis une double compétence Recherche - Valorisation de la recherche et transfert technologique.



(English profile : http://ca.linkedin.com/pub/daniel-meley/2/105/2b3 )



Mes compétences :

Recherche

Travail en équipe

Polyvalence

Dynamisme

Communication

Rigueur

Gestion de projet