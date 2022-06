Daniel MONBERNIER

De profil informatique, plutôt technicien hardwares et réseaux, j'ai décider il y a peu de me reconvertir dans la comptabilité et la gestion de paie.

Ce domaine de Métier m'attire que ce soit par le côté analyse, sérieux et aussi le contact avec la clientèle que j'apprécie et que j'aime fidéliser dans les sociétés où je me trouve.

Je souhaite apporter ma "plus-value" informatique et ma motivation dans une société qui saura reconnaître ma capacité à m'intégrer et évoluer en son sein.



Mes compétences :

Administratif

Comptabilité

Informatique

Négociation commerciale

Fidélisation client

HTML

Facturation

PHP

Accueil des clients

Planification

Développement commercial

Gestion des stocks

Organisation

Microsoft Office

Comptabilité générale

Sage

Cegid

Comptabilité analytique

Sage Accounting Software

Microsoft Windows

Microsoft Publisher

Linux

