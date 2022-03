Daniel MUANDA MAVUNGU

Detenteur d'une licence en Administration et Gestion de Ressources Humaines, specialiste en communication et marketing.

Directeur Administratif et financier à l'institut de recherche en sciences de la santé( depuis fevrier 2018).

Marketing and sales manager chez cinekin ( 2017).

Chargé de communication, marketing et product chez congo airways ( 2015-2016).

Responsable événementiel et relations publiques à l'agence Privilège(2015).

Chargé de la logistique au festival hip hop kankpe de cotonou ( 2008, 2009, 2010, 2011, 2012).