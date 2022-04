Daniel SEGUI

Plus de 20 ans d'expérience dans les fonctions de management fonctionnel et transverse en mettant l'accent sur la prescription et la vente.Domaine d'expertise sur le marché des panneaux de bois et du flooring. Aptitudes et compétences en vente, marketing stratégique et opérationnel au sein de groupes internationaux axés sur « Brand» et «Résults». Spécialiste de la vente et de la prescription avec une expérience significative en B2B . Connaissance des 3 réseaux: Industrie, Négoce et DIY dans un contexte national et international.

Création, développement et encadrement des équipes de vente ,marketing,et prescription. Déplacements nationaux et internationaux.



Mes compétences :

Management

Marketing stratégique et opérationnel

Prescription

Ventes B to B, B to C

Négociation