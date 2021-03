Daniel SERGUEIEV

Fort de plus de 8 années d’expérience en tant que chef de projet technique web, j’accompagne les agences digitales et clients finaux sur :



- la conception et le développement de sites web et d'applications internet en Responsive Web Design (HTML5/CSS3 & PHP5-7/MySQL) avec l'utilisation de CMS Open Source (Drupal, SPIP, Joomla ou WordPress) et de leur hébergement (Gestion de noms de domaine, DNS, configuration Apache)

- l'intégration HTML5/xHTML, CSS2/3 conformément aux standards W3C et dégradation des anciens navigateurs Internet Explorer

- la gestion technique de projets (internet, intranet, microsites ou blogs) à travers l'organisation d'une équipe de développeurs, la planification et la coordination de la production des livrables

- le référencement naturel à travers la définition/conception et la mise en oeuvre d'optimisations techniques in-page (SEO)

- la web-analytique : l'analyse du trafic en fonction de l'approche digitale marketing (KPIs, gestion des dashboards, analyse de campagnes, processus techniques web-analytics et recrutement) afin de renforcer la méthodologie de taggage (sites B2C, B2B, microsites, flash, videos etc.)

- le respect des standards du web, l'ergonomie, les bonnes pratiques (maintenabilité du code, optimisation des performances) , les aspects de sécurité (tests d'intrusion) et de l'accessibilité

- le code review, tests unitaires et la documentation (code source commenté pour une meilleure visibilité)

- le suivi de production des plateformes (contrôle et garantie de la bonne évolution du projet et des résultats)



Spécialités et expertise :

- Gestion de projet web : cycle en V, cascade ou méthodologie AGILE

- HTML5/xHTML, CSS2/3 (SASS/LESS)

- Twitter Bootstrap

- Javascript (jQuery)

- Responsive Web Design

- AMP Project

- PHP5-7/MySQL, Symfony

- WAMP/LAMP

- Grunt

- Git

- Varnish

- Redis

- CMS : Drupal, SPIP, Joomla

- Blog : WordPress

- E-Commerce : Magento, PrestaShop

- SEO & SEM

- Web-Analytics : Google Tag Manager, Google Analytics

...



Mes compétences :

PHP5

Google analytics

Omniture

Responsive design

Google API

Facebook API

Web Project Management

MySQL

AJAX + jQuery

LAMP/WAMP

SMO

Google adwords

Technical manager

SQL/PLSQL

Web 2.0

SEO/SEM

CSS

HTML/XHTML

Oracle

HTML5 CSS3

HTML 5

PHP

Web Analytics

AJAX

Chef de Projet Technique

Chef de Projet Web

WebAnalytics

Référencement naturel

Développeur web

Bootstrap

Github

Git