Daniel SIMONATO

Après 20 ans d’accompagnement à l'entrepreneuriat et l'innovation, et d'expertise financière, je m'oriente vers les métiers liés à l'environnement, l'enseignement et la gestion de projets.



Mes compétences :

Risk Analysis

Financial Analysis

Feasibility Studies

Innovation Management

Mediation

Web 2.0

Travail d'équipe

Enseignement

Collectivités Territoriales

Mobilité internationale

Leadership

Collectivités locales

Financement de projet

Business Consulting

Union européenne

Analyse stratégique

Startups

Entrepreneuriat

Gestion de projet

Economie de l'environnement

Etude technique

Développement durable