Daniel STANUS

Après une maîtrise en sciences économiques à Besançon et un DESS administration des entreprises à l'IAE de Caen, je me suis orienté vers l'industrie où j'ai passé 17 ans, dont 3 ans dans l'automobile, en tant que responsable logistique industrielle.



J'ai acquis une expertise en logistique industrielle et gestion de production, transports internationaux, systèmes d'information, systèmes qualité.



En 2005 j'ai rejoint l'administration hospitalière, avec comme mission initiale d'encadrer les fonctions développement, qualité et contrôle de gestion, dans le contexte de la réforme de la gouvernance avec notamment le passage à la tarification à l'activité.



Mes compétences :

Gestion de la production

Gestion de projet

Administration système

Assurance qualité

Système d'information

Logistique industrielle

Transport international

Gestion administrative