Daniel UTTER

Directeur Administratif et Financier expérimenté

Plus de 10 ans d'exercice de la fonction et plus de 20 années d'expérience de la finance .



Domaines de compétences :

Finance (comptabilité, contrôle de gestion, trésorerie, fiscalité, juridique), Informatique, Administration des ventes, Services Généraux, Assurances...

Management d'équipes pluri-culturelles en mode multi-site (jusqu'à 20 personnes) - périmètres internationaux.



Filiales de Groupes internationaux et Groupe sous LBO - PME/ETI.

Secteurs d'activités multiples : IT (HW, SW, Service, ...), Electronique - High-Tech civil et militaire, Télécoms, Industrie, services.



Business partner, accompagnateur de la stratégie, assistant des Directions Générales et Opérationnelles.



Polyvalent et capable d'intervenir tant au niveau stratégique que directement sur le terrain : agile, pragmatique, curieux, fiable, engagé et autonome.



Disponible, contactez moi : utter.daniel@gmail.com ou au 33 6 80 41 33 74



Mes compétences :

Budget

Business partner

Comptabilité

Trésorerie

Contrôle de gestion

International

Administration des ventes

Développement des compétences

Services généraux

Direction des systèmes d'information

Risk Management

Management opérationnel

Conduite du changement

Leadership

Reporting

Entrepreneuriat

ERP

Services