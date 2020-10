Danièle ASSER

DEVELOPPEMENT ET FIDELISATION DE PARTENARIATS



Avec un tempérament commercial et un véritable sens du contact, j'accompagne les organisations dans le développement de leurs relations partenaires.



Je favorise le partage de ressources et le co-développement de projets afin d'accroître le déploiement et la commercialisation de l'activité. J'identifie les potentiels, je construis des offres, je recommande les actions à mettre en oeuvre, j'assure la mise en place et le suivi des partenariats.



Mon expertise s'appuie sur deux expériences majeures : la création et l'organisation de salons et congrès B2B internationaux ainsi que la réalisation d'actions interculturelles et éducatives.



Je suis actuellement à la recherche d'une opportunité en tant que responsable développement et partenariats. Je reste bien entendu ouverte à toute autre proposition spécifique.



SAVOIR-FAIRE, SAVOIR-ETRE

> Stratégie et pilotage de projets

> Prospection et qualification de contacts

> Fédération et animation de communautés

> Commercialisation de prestations

> Négociation et gestion de contrats

> Organisation d'événements

> Opérations de marketing direct

> Supervision des outils de communication

> Veille sectorielle

> Gestion de budgets, reporting



> Bilingue anglais, allemand > Expérience internationale et multiculturelle

> Anticipation, initiative, diplomatie, ténacité