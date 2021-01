Elevée en Français, Luxembourgeois et Allemand, j'ai exercé les fonctions de professeur d'Allemand en Lycée, Collège, BTS, CPGE et à l'Université. J'ai également été pendant trois ans personnel de direction de l'Education Nationale. J'exerce maintenant en qualité de formatrice pour adultes en Luxembourgeois, Allemand et Anglais, dans divers organismes de formation et à l'Université de Lorraine en LEA . Cours individuels sur mesure ou en groupe.