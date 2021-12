Danielle PRIVOT

DRH spécialisée en Développement RH /Formation et Projets Transverses RH, je suis orientée résultats.

J'ai une expérience confirmée dans le milieu de la Banque, des Services et de l'Industrie Pharmaceutique, multi-sites France et multiculturelle Corporate (Siège Europe). .



J'accompagne les transformations de l'entreprise en tant que véritable architecte des ressources humaines :



Développement RH (performances, management des talents, mobilité, seniors, égalité H/F, onboarding, Qualité de Vie au Travail, RPS),

Recrutement (Fonctions Support Corporate, R&D, Industriels, Force de Vente),

Formation (politique, réforme, ingénierie financière, SIRH, programmes destinés aux Dirigeants),



Spécialités :

Structuration des Ressources Humaines

Meilleures pratiques RH

Recrutement, Intégration, Fidélisation

Formation

Management de la performance, Développement des Talents

Pilotage et développement de projets RH France, Europe, International

Culture Digitale RH

Environnement multiculturel

Accompagnement du changement