Danielle RAHANIAN

Web-rédactrice indépendante depuis 2005

Spécialisée dans la production de contenus optimisés, pour animer et alimenter les pages, les sites et les blogs.

Partenaire de SELOGER pour la rédaction de CRO.

Adepte du Co-working : la multicompétence avec un interlocuteur unique.

Spécialiste de la CTO (Créatio textuelle Optimisée).

Rédiger c’est bien, optimiser c’est trèèès bien. Mais aujourd’hui tout le monde sait le faire.

Le challenge c’est d’adapter le discours aux besoins : qui parle ? de quelle manière ? à qui s’adresse-t-il ? Qui est-il pour oser parler comme ça.

En tout cas, c’est lu, partagé et ça fait parler et finalement c’est ce qu’on veut !



Mes compétences :

Animation

Animation réseaux

Animation réseaux sociaux

Newsletters

Rédaction

Rédactionnel

Référencement

Référencement naturel

réseaux sociaux

Web