Madame, Monsieur,



Assistante de direction bilingue espagnol depuis 9 années, je me permets de vous adresser ma candidature.

Je suis fortement intéressée par votre entreprise car elle offre des perspectives d’évolution qui me permettront ainsi de me dépasser.



En effet, je souhaite relever de nouveaux défis et évoluer dans ma carrière.



Déterminée, motivée et dotée d’une grande capacité de travail, j’ai acquis une expérience solide, variée et polyvalente au cours de mes différents postes autant dans la comptabilité, les ressources humaines, la gestion de la paie, la gestion des fournisseurs, les devis, les factures clients.



Je serai, dès lors, très heureuse de mettre au service de votre entreprise ma polyvalence et mes diverses compétences.



Restant à votre disposition pour un entretien, je serai ravie de vous rencontrer et ainsi vous présenter plus en détails mes compétences et ma motivation.



Ainsi, je vous prie d’agréer, Madame, Monsieur, l’expression de mes salutations distinguées.



Mme Danny KLEIB



Mes compétences :

Navision

Microsoft Outlook

Adobe Acrobat

Sage Accounting Software

Microsoft Word

Microsoft PowerPoint

Microsoft Office

Microsoft Excel

Internet

Ciel Compta

Paie