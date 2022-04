Danny ROBERT

En charge de l’ensemble des ressources logicielles et matérielles, mon quotidien s’articule entre la gestion du parc informatique en environnement Windows 2008 Server et l’assistance aux collaborateurs sédentaires et mobiles.



Développeur web autodidacte, j’ai également l’opportunité de mettre à profit mes savoir-faire dans la réalisation technique des sites du Groupe.

http://www.servicad.fr

http://www.servicad-ingenieursconseils.fr



Mon profil retient votre attention, N’hésitez pas me contacter.



Mes compétences :

Jquery et Ajax

HTML

CSS

Symfony 2

Photoshop

PHP5

ASP

Windows

Unix/Linux

Hardware / software