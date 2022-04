Danuta TRICHET

Suite à mon récent déménagement près d'Aix-en-Provence et forte d'une expérience de sept ans dans des fonctions R.H., je suis actuellement à la recherche d'un emploi de RRH.



Je suis diplômée d'un Master II Management des Ressources Humaines obtenu à l'IAE de Bordeaux, et d'un Master I Droit du Travail obtenu à la faculté de droit de La Rochelle.



Mes compétences :

Ressources humaines

Droit du travail

Paie

Formation professionnelle

Gestion administrative du personnel

Recrutement

Capacité d'adaptation et d'implication

Relations sociales