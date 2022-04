Daoud BALLOUK

Ingénieur polyvalent, ambitieux et motivé par les challenges. Désirant de mettre en pratique mon savoir-faire et mes connaissances cognitives au service d’un organisme motivant me permettant de perfectionner mes compétences et bâtir une solide carrière.



Tout au long de ma formation j'ai travaillé sur plusieurs projets (Scolaire, académiques ou professionnels) comme étant développeur, designer ou responsable de code.

Intéresser par les solutions intégrés de gestion d'entreprise et par les technologies web et mobile.



Mes compétences :

Java

PHP 5

MySQL

Visual Basic .Net

JQuery Mobile

CSS 3

HTML 5

PL/SQL

JavaScript

Back office

Bootstrap

MongoDB

Twitter

AngularJS

Smart Grid

Réseaux sociaux

Talend

Smarty

Twig

Java EE

Backbone.js

Talend Open Studio

Zend framework

Laravel

CodeIgniter

Jenkins

PHP

Cassandra