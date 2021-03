David ALLART

Bonjour,



Je suis diplômé d'un doctorat en Génie électrique de l'université de Caen Normandie. Ma thèse a été effectuée au CEA-Tech/INES à Le Bourget-du-Lac. Mes travaux de recherche se sont portés sur la gestion et la modélisation électrothermique des batteries Li-ion. Les applications visées par ma thèse, sont les systèmes de stockage de l'énergie, les véhicules électriques et les énergies renouvelables.



Les résultats de ces travaux ont fait l'objet de publications et d'un brevet.



Publications :

D. Allart, M. Montaru, H. Gualous, Thermal model of battery for high capacity energy storage systems cell scale model and experimental validation, Green Energy Conversion Systems (GECS), 2017 International Conference IEEE, pp. 1-6, Oct. 2017. doi : 10.1109/GECS.2017.8066226



D. Allart, M. Montaru, H. Gualous, Model of lithium intercalation into graphite by potentiometric analysis with equilibrium and entropy change curves of graphite electrode, Journal of the Electrochemical Society, vol. 165, no. 2, pp. A380-A387, Feb. 2018. doi : 10.1149/2.1251802jes



Brevet :

J.M. Klein, D. Allart, Procédé de détermination dune séquence de courants de décharge applicable à une cellule Lithium-ion à une température donnée, brevet déposé en France.



Conférences :

D. Allart, M. Montaru, H. Gualous, Thermal model of battery for high capacity energy storage systems, International conference on Green Energy Conversion Systems (GECS), Hammamet, 2017.

D. Allart, M. Montaru, H. Gualous, Thermal model for high capacity Lithium-ion battery at cell scale and

experimental validation, International conference 231st ECS Meeting in New-Orleans, 2017.