David BERTRAND

Avec une spécialisation exclusive, DB Prévention vous accompagne dans le domaine de la prévention incendie et de lexpertise post-incendie.



Nous sommes en mesure dintervenir sur toutes les étapes de mise en sécurité de votre établissement : audit de mise en conformité incendie, assistance technique et réglementaire, préparation du passage de la commission de sécurité, aide à la rédaction de vos consignes, missions de responsable unique de sécurité RUS dans les ERP ou de mandataire dans les IGH.



Nous étudions vos demandes spécifiques et vous proposons des services adaptés.



Nous intervenons principalement en région Auvergne Rhône-Alpes. Nous pouvons également intervenir sur toute la France.



Site web : www.dbprevention.fr