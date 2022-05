David CAVASSA

16 ans d'expérience dans le secteur industriel international, je mène une activité de conseil indépendant depuis 2013, focalisée sur l'industrie du câble, à laquelle j'ajoute des missions ponctuelles de développement des affaires, sourcing et marketing, à l'international, au sein de diverses industries.



Vous voulez vous développer en France ou à l'étranger, je peux vous aider à mettre en place la stratégie commerciale, trouver les bons partenaires, identifier les clients, la concurrence.



Mes missions:

Support technique (design de câbles, recherche de fournisseurs, qualification de nouvelles matières premières)

Création de présentations commerciales, documentation technique

Représentation pour des projets à court ou long termes (salons, visites clients etc)

Mise en relation de fournisseurs et acheteurs

Définition de la stratégie commerciale, prospection, génération de "leads"



Mes compétences :

Anglais

Business

Business development

Disciplinaire

Espagnol

Export

International

Italien

Manager

Méthodique

Organisé

Product manager

Qualité

RIGOUREUX

Sourcing

Textile

Tissus

Ventes

Vente

Marketing

Organisation