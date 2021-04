David CHICHE

Directeur PMO : Manager de la transformation du Pôle Végétal du groupe TERRENA (fourniture aux adhérents agriculteurs de produits et services : Engrais, Phyto, Semences, Collecte de céréales, multi produits gamme rurale) 800 M€ de CA



Planification stratégique et gouvernance : Conseil du choix des équipes & compétences relatives aux projets, définition des fonctions, des processus et des responsabilités des portefeuilles de projet. Création de points PMO flash avec présence de la DG (30 hebdomadaire).

Accompagnement au changement dans les 5 secteurs dactivité du pôle par du coaching managérial et la mise en œuvre de plans de transformation (Réalisation de Business Plan, mise en évidence de lorganigramme fonctionnel cible, déploiement de la méthodologie projet, compréhension de lorganisation en place, ses forces et ses douleurs, ses interfaces interservices et co-construction des scénarios de changement)

Mise en œuvre et consolidation des meilleures pratiques et processus : Mandats de projet, règles dor, recueil et formalisation de lensemble des projets en cours.

Gestion des ressources et priorités en fonction du planning, du budget, du plan de charge des ressources. Au début de la mise en place du PMO, jai dénombré plus dune centaine de projets avec une dilution des ressources humaines. Cela a conduit à une redéfinition de la priorité des projets tenant compte des moyens financiers et humains réels et un management transverse des acteurs clefs (sponsors, chefs projets).

Diffusion de la culture projet commune par linformation, la communication et la formation des collaborateurs : développement dun langage projet (jalons, métriques et indicateurs de performances clés). Réalisation de sujets vidéo de 1 à 3 min (avec léquipe communication) pour acculturer les collaborateurs (6000 p).



Objectif : 30 projets de transformation dont 5 programmes structurants visant 15 M€ damélioration de REX en 4 ans

Résultats (année 1) : De la stratégie à la mise en évidence des résultats projets soit une amélioration de 5,7 M€ en 2020.



Structuration avancée de la supply chain de la fourniture des agriculteurs (achats, ordonnancement, stockage, distribution) Urbanisme des systèmes dinformation Gouvernance et arbitrage (S&Op),

Structuration des outils de collecte céréales (optimisation logistique des outils de collecte céréales),

Redéfinition de la politique commerciale et structuration des magasins de ventes agricoles (redéfinition de loffre en lien avec les besoins, optimisation du maillage territorial),

Structuration des organisations de négoces (développer les synergies de supply chain et déconomies territoriales tout en maintenant lidentité commerciale)

Consolidation de lactivité machinisme et fuel (développer les synergies commerciales)