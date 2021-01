David COLIN

Ingénieur trilingue, diplômé d'un mastère en gestion d'affaires et conduite de projets à l'international, certifié PMP, 15 ans d’expérience dans le management de projets technologiques et l’encadrement d’équipes, je vous propose d'accompagner vos équipes dans la mise en oeuvre de méthodologies de conduite de projet rigoureuses et éprouvées au service de la croissance de votre entreprise



Mes compétences :

Réseau mobile 2G-3G-4G

Gestion budgétaire

Management de projets (PMP)

Management d'équipe

Réseau Transmission (SDH, WDM, IP)

Audit

Visual Management

Microsoft Word

Microsoft SharePoint

Microsoft Project

Microsoft PowerPoint

Microsoft Excel

Business Objects

4G Networks

3G Networks

2G Networks