David COUSQUER

Activité principale :



Conseil en mise en place de structures de veille. Etudes et prestations de veille. Conseil en stratégie de localisation, à destination des entreprises, ou conseil en stratégie d'attraction des investissements, à destination des organismes nationaux et régionaux spécialisés.



En ce moment, occupé au développement de www.observatoire-investissement.fr, un site innovant, opérationnel et à prix compétitif.



Compétences annexes :



Veille sur Internet

Développement économique

Marketing territorial

Systèmes d'information

Négociation à tous niveaux

Audit bancaire



Mes compétences :

Internet

Veille

Développement commercial

Marketing territorial

Système d'information