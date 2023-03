David DASILVA

Mon expérience dans le domaine de la simulation m'a permis en 4 ans de positionner Keonys aux premiers rangs mondiaux des revendeurs des produits de Simulation & System Engineering de Dassault Systèmes .



Depuis fin 2016, j'ai maintenant en charge l'intégralité du portfolio Dassault Systèmes couvrant les domaines de la conception, la simulation, le system engineering, le digital manufacturing et le PLM.



Responsable d'une équipe de 25 personnes (Pre-sales et Post-Sales), nous proposons d'accompagner nos clients dans leur projets au travers de :



- Conseil et distribution de solutions

- Formation standard ou spécifique

- Support technique

- Transfert de compétences

- Développement spécifique de progiciels ou customisation d'outils





Je porte une réelle importance à proposer une réelle expertise au travers de valeurs fortes qui sont :

- le conseil

- la proximité

- la réactivité



Mes compétences :

SLM

Optistruct

Abaqus CAE

HyperMesh

Abaqus

Radioss

Simulation numérique

HyperWorks

Aéronautique

Calcul de structure

CATIA

3d printing

management

Additive manufacturing