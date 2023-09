David DAVID (STIEVENARD)

NEGOCIATION COMMERCIALE



• Négociations nationales en centrales d'achat de gammes permanentes et saisonnières.

Auchan – Système U - Carrefour – Intermarché- Galec - Provera - EMC - Metro

• Engagement, contrôle, suivi financier des budgets (Accords nationaux - NIP toutes enseignes)

• Collaboration avec les services industriels, de prévision des ventes, marketing et merchandising.

• Préparation des réunions plénières : convention des ventes, réunions nationales et régionales.



MANAGEMENT



• Recrutement, encadrement et intégration d’une force de vente intégrée (31 collaborateurs)

• Formation, coaching et évaluation des commerciaux, des Directeurs régionaux sur le plan national.

• Préparation et animation des réunions nationales, de la convention des ventes.



GESTION ET DEVELOPPEMENT DE CENTRES DE PROFITS



• Prévisions, mise en place et suivi des objectifs (tableaux de bord)

• Développement du système informatique (logiciel force de vente et outil d’analyse)

• Gestion des achats (flotte automobile, téléphonie, parc informatique, assurances…)

• Coordination des sociétés, reporting en Comité de Direction.













Mes compétences :

Direction commerciale

Grands comptes

Directeur National des Ventes

Directeur d'Enseignes