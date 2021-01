David DESTEMBERG

25 ans d’expérience dans le secteur Banque et FinTech, dont 10 ans au top management (comex) Vision à 360° d’une stratégie d’entreprise et des opérations associées : élaboration du business model, architecture et pilotage des opérations IT/digital, conduite des projets stratégiques (levée de fonds, cession, transformation), encadrement de la force commerciale, gestion du PnL et des investissements, management inter-fonctionnel jusqu’à 20 collaborateurs Doté d’un excellent leadership pour organiser, fédérer et influencer, ainsi que d’un réseau grands comptes



Mes compétences :

Directeur commercial

Développement

Banque

B2B

Outsourcing

Marketing

Risque de crédit

Lutte contre la fraude