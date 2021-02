David DOS SANTOS

En 2008, j'ai fondé une webradio que j'ai eu le plaisir d'animer, et de diriger, pendant 7 belles années au côté de personnes formidables, qui m'ont rejoint au fil du temps au sein de l'équipe.

Aujourd'hui, je suis Lead Developer "multi-casquettes" (une sorte de Licorne à ce qui se dit), travaillant notamment sur un projet complet dans le domaine des énergies renouvelables.

Ce serait un plaisir pour moi de vous en dire plus à mon sujet, n'hésitez donc pas à me contacter.



Mes compétences :

PHP7

MySQL / MariaDB

C/C++

Java

Android

Objective-C

Shell (bash)

Graphisme

Web Design

Linux

Webmaster

Programmeur

Informatique

Radio

Animateur

Web

jQuery

HTML5

Ethernet TCP/IP

PrestaShop

Javascript

Windows

UML

CSS3

Drupal

Réseaux LAN/WAN

Wordpress

Docker

Gestion de projet

Relations clients

Formation

Travail en équipe

Domotique

Symfony

Adobe Illustrator

Adobe Photoshop

Git

Gitlab

GitHub

Redmine

Jira